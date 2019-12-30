ЗВЕЗДЫ

Кайли Дженнер подарила малютке-дочери бриллиантовое кольцо

Остается надеяться, что девочка его не потеряет.

Кайли Дженнер подарила малютке-дочери бриллиантовое кольцо
Кайли Дженнер балует дочь дорогими подарками. Фото: globallookpress.com

Американская модель и звезда реалити-шоу, 22-летняя Кайли Дженнер, будучи самым молодым миллионером в истории, на мелочи не разменивается. На Рождество девушка подарила своей дочери Сторми, которой еще нет и двух лет, дорогой подарок — бриллиантовое кольцо. Украшение красотка засняла в сториз, и сейчас это короткое видео обсуждают в Сети.

Можно было бы подумать, что малютка просто надела мамину драгоценность, однако на ролике видно, что кольцо хорошо сидит на пальчике девочки. Что ж, похоже, звездная мама решила, что вкус к дорогим вещам нужно прививать ребенку с детства. Того и гляди, Сторми побьет рекорд родительницы и станет новой самой молодой богачкой в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что малышке на Рождество подарили люксовую сумку бренда Hermes Birkin стоимостью в 300 тысяч долларов и двухэтажный кукольный домик, в котором девочка сама может ходить как хозяйка.

Добавим, что Сторми родилась от рэпера Трэвиса Скотта. В начале уходящего года Дженнер обвинила его в измене, но расставаться с музыкантом не стала и даже предложила ему завести второго ребенка.

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Кайли Дженнер подарила малютке-дочери бриллиантовое кольцо
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