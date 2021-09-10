«Шикарная женщина»: Настя Каменских эротично прилегла на кровать и чуть не уронила с себя халатик

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Насти Каменских появилась запись, в которой знаменитость похвасталась пышными формами в пушистом халате.

Настя облачилась в белоснежный объемный халат и запрыгнула на кровать королевского размера. Позолота и шоколадная обивка украшали спинку большого ложе Каменских. Певица облокотилась на воздушный матрас цвета слоновой кости с растительным узором.

Отметим, что халатик Насти не скрыл стройных ножек жены шоумена Потапа. Каменских подразнила загорелым телом, которое едва прикрывала махровой тканью. Каменских запрокинула голову назад и продемонстрировала кудрявую шевелюру. Халатик исполнительницы приоткрылся еще больше, и на фото Насти нельзя было не увидеть сочные прелести артистки. Пышная грудь вздымалась из-под халата.

«Хорошие девочки на кроватях не валяются», «Шикарная женщина», «Сексуальная малышка», «Какая красивая!», «Вот это барышня легла!», «Сочная такая», «Хочу с тобой валяться целый день», «Просто секси», — написали в комментариях восхищенные поклонники Каменских.

Напомним, ранее артистка предстала в джинсовых микрошортах, которые подчеркнули спелый «орех» звезды.

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