«Настя, орех шире плеч!»: Каменских в джинсовых мини-шортах восхитила осиной талией

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Певица раньше выступала на сцене с Потапом. Потом артистка стала женой своего коллеги. Примечательно, что супруги больше не поют дуэтом, при этом Потап во всем ее поддерживает как продюсер и муж. Настя в 34 года может похвастаться фигурой, которая является подтянутой и спортивной. При этом к свадьбе она постройнела, но не лишилась своих «фирменных» объемов.

Минувшим летом Настя успела отдохнуть в Хорватии. Она без стеснения демонстрировала формы в бикини. Порой певица оголяется на камеру, демонстрируя все свои прелести. Раньше артистку часто критиковали за откровенные кадры, но она не реагирует на хейтеров. На этот раз Каменских поделилась новым фото, на котором вальяжно позировала на диване. Она предстала в майке и джинсовых мини-шортах.

Певица засветила упругие бедра и похвасталась осиной талией. Насте удалось впечатлить поклонников. Она получила много комплиментов. «Классная какая», «Вот это талия, какое чудо», «Настя, орех шире плеч!», «Уже и ноги раздвинула», «Настя, красотка во всех смыслах», «Безумная девчуля», «Шорты просто чумовые», «Такая у тебя Ким», — прокомментировали пост подписчики.

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