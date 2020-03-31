Потап и Алексей Позитив запустили собственное шоу на YouTube

Известный украинский певец и продюсер Потап в паре с Алексеем Завгородним, по прозвищу Позитив, (бывший участник группы «Время и стекло», которую продвигал Потап) запустили общий YouTube-канал. Первого апреля там появится первый выпуск шоу 2POPODCAST («Тупоподкаст»), в котором мужчины будут весело обсуждать актуальные темы и последние события, опираясь на свою харизму.

«Потап и Позитив во всей красе. Хотели с нами тусануться — нате!» — сообщил продюсер в социальных сетях.

Выпуски будут выходить каждую среду, в полдень. Судя по анонсу первой передачи, в ней артисты будут говорить о панике из-за коронавируса, знакомых звездах и взаимоотношениях.

Добавим, что 11 марта группа «Время и стекло» объявила о своем распаде. Но в этом году поклонников дуэта Алексея Позитива и Насти Дорофеевой ждет еще их прощальный тур. Скорее всего, оба исполнителя продолжат сольные карьеры.