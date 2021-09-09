«Какое декольте!»: Лена Темникова вызвала мурашки соблазнительным бюстом

На личной странице певицы Лены Темниковой появилась свежая фотография знаменитости в платье с глубоким декольте. Примечательно, что снимок поразил некоторых поклонников исполнительницы. Им показалось, что формы Темниковой стали более привлекательными.

Елена запечатлелась в черном платье на тонких бретелях с квадратным вырезом. Наряд Темниковой не скрыл прелестей фигуры певицы. Артистка акцентировала внимание на роковой «ложбинке греха». Темникова позировала с полуоткрытым ртом. Губки Елена накрасила нюдовым блеском. Он сделал образ певицы более сочным.

«А бабье лето будет? Хочу носить платья», — заявила Темникова.

Фанаты певицы остались шокированы внешним видом сероглазой красавицы. Все взгляды поклонников устремились на роскошный бюст Елены. Некоторые не могли поверить, что у бывшей солистки группы Serebro такие выдающиеся формы.

« Шикарное платье, Елена! Вы просто красотка в черном », «Какое декольте!», «Ты красивая очень», «Леночка, вы очаровательны», «А ты хороша», «Они выросли!», «Богиня, выходи за меня!», «Ты просто шикарна», «Красивее женщины я не встречал», — написали фолловеры Темниковой в комментариях под фото.

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