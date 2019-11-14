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Как распадалось «Серебро»: Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Участницы группы много лет не рассказывали об этом жутком случае.

Как распадалось «Серебро»: Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

На Youtube-шоу «Алена, блин!» певица Ольга Серябкина (Molly)  рассказала о конфликте с Еленой Темниковой, своей бывшей коллеге по группе «Серебро». Как оказалось, негатив не ограничивался руганью и спорами, однажды артистки даже подрались. По словам Ольги, драка стала последней точкой, уничтожившей их отношения.

Как рассказала певица, с девушками до того момента она никогда не дралась. Как-то летом Елена с Ольгой молча ехали в лифте после концерта, как вдруг Темникова подошла и начала наносить болезненные удары по почкам и по печени Molly. По словам Ольги, отвечать она не хотела, чтобы все это не переросло в настоящую драку, ведь по словам Серябкиной, она на тот момент была значительно сильнее и если бы ударила в ответ, все могло закончиться для Елены тяжелыми травмами. Но ответить пришлось, когда Темникова насытившись обычными ударами плюнула в певицу. Тогда Ольга отвесила сопернице звонкую пощечину, на чем драка и прекратилась.

Когда после потасовки Molly сообщила Максиму Фадееву о случившемся, тот ответил, что его невероятно достали и он хотел бы, чтобы группы «Серебро» не было.

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Как распадалось «Серебро»: Серябкина рассказала о драке с Темниковой
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