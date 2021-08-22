«Слабость и сладость: Лена Темникова в коротких шортиках цвета неба пленила стройными ножками

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Лены Темниковой появилась фотография знаменитости в сексуальном образе для пляжа.

Артистка облачилась в темный терракотовый купальник с небольшим разрезом на лифе. Откровенный наряд обнажил плоский животик Темниковой. А голубые микрошорты подчеркнули стройные бедра певицы.

Лена прикрыла сочную грудь бобровой рубашкой. Такой оттенок гармонировал с цветом лифа. В качестве аксессуаров на Темниковой были очки с овальной оправой цвета кофе с молоком.

Эффектная брюнетка сексуально закинула руку за голову и наклонилась на один бок. Темникова позировала на фоне морского пейзажа с пальмами.

«Леночка нежная и красивая», «Классные шорты», «Великолепная фигурка», «Шикарная Лена», «Лена, какая же Вы красивая!», «Как кайфово», «Супер, принцесса! Обожаю тебя», «Слабость и сладость моя», — восхитились красотой Лены ее поклонники в комментариях под фото.

Напомним, недавно Лена Темникова поддержала тренд на монохромный стиль. Артистка облачилась в джинсы, рубашку и свитер своего любимого цвета.

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