Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь-2020
Видео

«Безумство»: Лена Темникова пленила поклонников чувственным вырезом

35-летняя певица призналась, что чувствует себя «кошечкой» в новом образе.

«Безумство»: Лена Темникова пленила поклонников чувственным вырезом
Лена Темникова. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial

В одном из последних постов поп-исполнительницы Лены Темниковой появилась откровенная фотография артистки. Темникова позировала в черном трикотажном платье, которое эффектно подчеркнуло декольте знаменитости.

Помимо платья, бывшая солистка музыкальной женской группы «Serebro» выбрала длинные кожаные ботфорты — «копыта» и собрала волосы в высокий хвост. В целом лук артистки получился в черном монохромном стиле.

«Мррр», — написала Темникова под фото, намекая кого изображает.

View this post on Instagram

🌚мррр

A post shared by Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial) on

Поклонники певицы согласились с ней и оставили в комментариях следующее:

«Какая же ты шикарная Лена», «Какая классная кошечка», «Ну ты просто пушка!», «Вау! Вот это кошечка», «Это просто бомбически», «Безумство, мания, тяга», «Вы выглядите прекрасно! Необычная, обаятельная».

Также фанаты артистки отметили, что Темникова на фото выглядит моложе, чем обычно:

«Выглядишь на 18», «Лена, тебе тут снова 20?».

Напомним, ранее сама Лена заявляла, что делает так называемые уколы «молодости». Благодаря им исполнительница замечает, что у нее появились щечки, как у подростков. Об этом она рассказала в гостях у телеведущей и блогера Насти Ивлеевой.

Тэги

восхищение поклонниковЕлена ТемниковаЗвездный стильЛена Темниковаоткровенное декольтеоткровенное фотоТемниковатотал блэк