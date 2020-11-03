«Безумство»: Лена Темникова пленила поклонников чувственным вырезом

35-летняя певица призналась, что чувствует себя «кошечкой» в новом образе.

В одном из последних постов поп-исполнительницы Лены Темниковой появилась откровенная фотография артистки. Темникова позировала в черном трикотажном платье, которое эффектно подчеркнуло декольте знаменитости.

Помимо платья, бывшая солистка музыкальной женской группы «Serebro» выбрала длинные кожаные ботфорты — «копыта» и собрала волосы в высокий хвост. В целом лук артистки получился в черном монохромном стиле.

«Мррр», — написала Темникова под фото, намекая кого изображает.

Поклонники певицы согласились с ней и оставили в комментариях следующее:

«Какая же ты шикарная Лена», «Какая классная кошечка», «Ну ты просто пушка!», «Вау! Вот это кошечка», «Это просто бомбически», «Безумство, мания, тяга», «Вы выглядите прекрасно! Необычная, обаятельная».

Также фанаты артистки отметили, что Темникова на фото выглядит моложе, чем обычно:

«Выглядишь на 18», «Лена, тебе тут снова 20?».

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Напомним, ранее сама Лена заявляла, что делает так называемые уколы «молодости». Благодаря им исполнительница замечает, что у нее появились щечки, как у подростков. Об этом она рассказала в гостях у телеведущей и блогера Насти Ивлеевой.