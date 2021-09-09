Платок в горох: Стриженова показала, как офисный костюм с жакетом сделать «нескучным»

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. При этом она также успела проявить себя как актриса. Артистка восхищает многих поклонников своим моложавым видом. Недавно комплимент ей сделала сама Хибла Герзмава. Также 53-летняя телеведущая умело подбирает себе образы, которые подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Зачастую ей присылает наряды сестра Виктория Андреянова, которая является дизайнером.

Так на днях Стриженова похвасталась брючным костюмом в мелких горох. Как оказалось, такой принт актуален в этом сезоне. А теперь телеведущая запечатлелась в студии передачи «Время покажет» в синем жакете и алой юбке-футляре. Она добавила одну деталь, которая сделала образ нескучным. Екатерина повязала на шею не галстук, а платок в тон жакета с гороховым принтом, что сразу оживило лук.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит телеведущая. Образ для нее подобрал стилист. Многие отметили, что наряд выглядел ярко и женственно.

«Какая красивая», «Очень красиво повязан платок», «У вас всегда вроде простые, но такие стильные образы», «На этот раз даже прическа гармонирует», «Вы очень стройная», «Украшение канала», «Екатерина, как же вам идет строгость», «Классно обыграли жакет с платком», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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