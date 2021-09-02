«Это грубые нарушения»: Стриженова в юбке макси и блузке с рюшами «испортила» фигуру

53-летняя Телеведущая для выхода в свет выбрала женственный наряд. Но стилист Руслан Громов пояснил, почему она не выглядела стильно.

Екатерина Стриженова не скрывает, что следит за своей внешностью. Также особое внимание она уделяет нарядам. Для эфиров ей подбирают сдержанные образы. Стилисты выбирают то жакет с юбками, брючные костюмы и платья. А вот в обычной жизни телеведущая доверяет своему вкусу, а также порой облачается в наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. Чаще всего, это платья свободного кроя.

Накануне Стриженова вышла в свет. Она посетила светское мероприятие. Для позирования на ковровой дорожке артистка выбрала почти монохромный лук. Черную юбку плиссе макси дополнила светлая блузка с рюшами, а также приталенный жакет. Туфли на каблуке подчеркнули ее стройные щиколотки. Екатерина собрала волосы и сделала неброский макияж, подчеркнув природные черты лица.

Некоторые поклонники посчитали, что образ мрачный и придает телеведущей возраста. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценил стилист Руслан Громов.

«Что мне сразу бросается в глаза, так это нарушение пропорций. Мы можем видеть, что у Екатерины гафрированная объемная юбка, и также блузка с объемными элементами — это грубые нарушения. Было бы правильно выбрать к этому образу более силуэтную юбку, либо оставить гофрированную юбку и более спокойный верх. Я этот образ точно не могу назвать стильным», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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