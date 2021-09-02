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«Это грубые нарушения»: Стриженова в юбке макси и блузке с рюшами «испортила» фигуру

53-летняя Телеведущая для выхода в свет выбрала женственный наряд. Но стилист Руслан Громов пояснил, почему она не выглядела стильно.

«Это грубые нарушения»: Стриженова в юбке макси и блузке с рюшами «испортила» фигуру
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова не скрывает, что следит за своей внешностью. Также особое внимание она уделяет нарядам. Для эфиров ей подбирают сдержанные образы. Стилисты выбирают то жакет с юбками, брючные костюмы и платья. А вот в обычной жизни телеведущая доверяет своему вкусу, а также порой облачается в наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. Чаще всего, это платья свободного кроя.

Накануне Стриженова вышла в свет. Она посетила светское мероприятие. Для позирования на ковровой дорожке артистка выбрала почти монохромный лук. Черную юбку плиссе макси дополнила светлая блузка с рюшами, а также приталенный жакет. Туфли на каблуке подчеркнули ее стройные щиколотки. Екатерина собрала волосы и сделала неброский макияж, подчеркнув природные черты лица.

Некоторые поклонники посчитали, что образ мрачный и придает телеведущей возраста. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценил стилист Руслан Громов.

«Что мне сразу бросается в глаза, так это нарушение пропорций. Мы можем видеть, что у Екатерины гафрированная объемная юбка, и также блузка с объемными элементами — это грубые нарушения. Было бы правильно выбрать к этому образу более силуэтную юбку, либо оставить гофрированную юбку и более спокойный верх. Я этот образ точно не могу назвать стильным», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным  стилистом.  Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал  в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro

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