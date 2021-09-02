«Это грубые нарушения»: Стриженова в юбке макси и блузке с рюшами «испортила» фигуру

Екатерина Стриженова не скрывает, что следит за своей внешностью. Также особое внимание она уделяет нарядам. Для эфиров ей подбирают сдержанные образы. Стилисты выбирают то жакет с юбками, брючные костюмы и платья. А вот в обычной жизни телеведущая доверяет своему вкусу, а также порой облачается в наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. Чаще всего, это платья свободного кроя.
Накануне Стриженова вышла в свет. Она посетила светское мероприятие. Для позирования на ковровой дорожке артистка выбрала почти монохромный лук. Черную юбку плиссе макси дополнила светлая блузка с рюшами, а также приталенный жакет. Туфли на каблуке подчеркнули ее стройные щиколотки. Екатерина собрала волосы и сделала неброский макияж, подчеркнув природные черты лица.
Некоторые поклонники посчитали, что образ мрачный и придает телеведущей возраста. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценил стилист Руслан Громов.
«Что мне сразу бросается в глаза, так это нарушение пропорций. Мы можем видеть, что у Екатерины гафрированная объемная юбка, и также блузка с объемными элементами — это грубые нарушения. Было бы правильно выбрать к этому образу более силуэтную юбку, либо оставить гофрированную юбку и более спокойный верх. Я этот образ точно не могу назвать стильным», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.