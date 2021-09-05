«Какая она свеженькая!»: Стриженова в алом платье свободного кроя встретилась с Герзмавой

Телеведущая насладилась концертом оперной дивы и смогла с ней пообщаться. Артистка даже одарили комплиментами телеведущую.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Многие зрители именно ее видят первой каждый день, когда включают «Доброе утро», другие следят за актуальными темами, смотря «Время покажет», которое тоже ведет Екатерина. 53-летняя артистка порой появляется на светских мероприятия и сама ведет концерты. Каждый раз она тщательно выбирает образы для появления на публике.

На днях Екатерина оказалась на мероприятии, где выступила Хибла Герзмава. Сама телеведущая предстала в алом платье на запах свободного кроя. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул ее талию. Оперная дива в свою очередь была в черном платье макси с длинной туникой. После выступления она обняла ведущую и даже пообщалась с ней. Хибла одарила комплиментами.

«Катя — это же украшение всей нашей страны! Вы посмотрите на нее! Какая она свеженькая!» — заявила певица. «У меня ощущение, что мы похожи!» — заявила телеведущая. «У нас просто стиль такой», — решила Герзмава. «В этот холод согревают встречи! Оперная Дива с бархатным голосом , восточным темпераментом ,драматическим талантом — Хибла Герзмава! Ах, если бы вы слышали, как она сегодня пела», — поделилась Стриженова.

Поклонники согласились со звездой оперы. Многие отметили, что и Хибла в 51 года прекрасно выглядит. «Две невероятные красавицы!», «Екатерина! Вы действительно огонь», «Концентрация красоты, обаяния и женственности!», «Стильная, приятная, нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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