«Очень актуален в этом сезоне»: Стриженова в брючном костюме в горох скрыла изъяны фигуры

Екатерина Стриженова с малых лет стала появляться на телевидении, а теперь она является одной из самых известных ведущих. Многие зрители именно ее видят первой, когда смотрят «Доброе утро» перед работой. Другие следят за повестками дня, поэтому знают ее по передаче «Время покажет». Каждый раз для эфира ей подбирают наряды. Чаще всего она облачается в брючные костюмы и юбки-футляры.

Недавно Стриженова похвасталась плащом, в котором собралась ходить осенью. А вот на встрече с Хиблой Гермавой она отметилась в алом платье на запах. Однако и на работе телеведущая порой появляется в нарядах, которые привлекают внимание. 7 сентября Екатерина поделилась кадрами, на которых предстала в темно-синем брючном костюме в горох и белых лодочках.

Поклонники были восхищены утонченным образом. Многие посчитали, что наряд украсил телеведущую. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Катерина Дядиченко.

«Горох» актуален всегда, его можно смело отнести к категории классических принтов, таких, как полоска, клетка, «гусиная лапка» и других. Важнее смотреть именно на исполнение самого принта, потому что, как показывает время, сам принт не выходит из моды, а лишь видоизменяется. В одно время актуален крупный горох, в другое — более мелкий, яркий и контрастный или более приглушенный и нежный. Екатерина Стриженова выбрала для себя total look в мелкий горошек, который очень актуален в этом сезоне и подойдет девушкам любого возраста. Темно-синий цвет костюма красиво подчеркивает карие глаза телеведущей, а задорный белый горох добавляет легкости образу. Так же хочется отметить, что стилисты продолжили тему гороха и в аксессуарах, о чем нам говорят серьги Екатерины, которые прекрасно дополняют образ.

Но давайте теперь посмотри на фасон костюма телеведущей. На самом деле, такого кроя костюмы были очень актуальны 3–4 года назад. Но в 2021 году следует посмотреть на варианты более мужского кроя, которые держат форму и благодаря своей маскулинности наоборот добавят вашему образу женственности и хрупкости. К тому же этот костюм абсолютно прячет фигуру Екатерины и делает ее бесформенной, особенно из положения сидя. Я бы порекомендовала расстегнуть жакет, чтобы провести вертикаль и визуально скорректировать фигуру телеведущей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Катерина Дядиченко — стилист. С детства изучала моду и все, что с ней связанно. Относит себя к стилисту-самоучке, так как важно не наличие корочки какой-то школы, а наличие знаний, и неважно, каким путем ты их получил. Именно поэтому имеет свой взгляд на вещи и моду. Профессионально начала работать с марта 2021 года. Занимается как персональной стилизацией, так и коммерческими съемками.

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