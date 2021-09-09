Поправившаяся Альбина Джанабаева в струящихся брюках палаццо скрыла изъяны фигуры

Альбина Джанабаева раньше выступала в группе «ВИА Гра». Долгое время долгое время она предпочитала не придавать огласке свой роман с Валерием Меладзе. Но теперь они состоят в браке и часто выходят в свет вместе. У них есть 17-летний сын Константин, семилетний Лука, а в апреле этого года певица снова стала мамой. Теперь она заботиться о дочке Агате. Примечательно, что артистка не смогла сразу вернуться в форму.

Недавно на концерте поклонники заметили, что фигура Альбины еще не идеальная. Однако певица умеет маскировать изъяны. Так на съемках нового клипа она предстала в малиновом жакете оверсайз и белоснежных струящихся брюках палаццо. Наряд скрыл ее фигуру и подчеркнул силуэт. Джанабаева дополнила лук солнцезащитными очками. Гладкая прическа также придавала элегантности образу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Альбина. «Вот как должна выглядеть мама 3 детей, красивой, счастливой», «Шикарная женщина во всех смыслах», «Ваш наряд бесподобен», «Словно сбежала с подиума», «Альбина Джанабаева, красивая, добрая, хорошая и классная певица», «Очень утонченный образ», «Вау, какая красотка», «Брюки вас так украсили», — прокомментировали пост подписчики.

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