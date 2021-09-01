Первоклашка: Джанабаева запечатлела семилетнего сына Меладзе с букетом цветов

Альбина Джанабаева раньше выступала в группе «ВИА-Гра». Потом она стала строить сольную карьеру. Певица долгое время скрывала свой роман с Валерием Меладзе. Потом влюбленные тайно поженились. Тогда у них уже подрастал сын Константин. Потом у пары родился сын Лука. Сначала супруги скрывали наследников, но теперь иногда показывают детей. А в этом году у них родилась дочка, которую назвали Агата.

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Этим летом Альбина не покидала Москву. Она наслаждалась теплой погодой, занималась садом и огородом. Также певица выступала на сцене и снимала ролики с мужем, показывая, как проходят ее будни. А 1 сентября пара отправилась в первый класс Луку. Они запечатлели наследника с букетом цветов. Лицо малыша Джанабаева не показала, но засветила его прическу и наряд. Мальчик позировала с букетом.

Поклонники восхитились маленьким учеником. Многие также отметили, что он подрос. «Какой веселый мальчишка», «Вот это да! Сынок чудо!», «Классный», «Такой первоклассник», «В мамулю пошел!», «Уже такой большой», «Классный», «Подрос, уже школьник», «Он же у вас спортсмен», «Парень подрос», «Альбина, вот это красавец вымахал», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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