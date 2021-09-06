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Все равно заметно: располневшая Джанабаева нарядилась в черный свитшот и джогеры свободного кроя

Звезда пытается скрыть изменения в фигуре, выбирая оверсайз.

Все равно заметно: располневшая Джанабаева нарядилась в черный свитшот и джогеры свободного кроя
Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

42-летняя певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева старается последнее время наряжаться в оверсайз, избегая прилегающих силуэтов. После честных фото в ее аккаунте, становится понятно, почему. Звезда сильно поправилась и теперь не подчеркивает фигуру.

В stories микроблога Альбина Джанабаева разместила селфи из салона красоты, где позирует в черном костюме из трикотажа, состоящем из свитшота и джогеров. И верх, и них комплекта – свободного фасона. Но даже при таком крое нюансы фигуры видны – жена Валерия Меладзе стала значительно шире, чем раньше.

Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Напомним, Альбина Джанабаева этой весной стала мамой в третий раз. Артистка подарила мужу дочку, которую назвали Агатой. Первыми двумя детьми стали сыновья: Константин, появившийся еще в 2004 году, и Лука, рожденный спустя десять лет, в 2014 году.

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