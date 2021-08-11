«Идеальный»: Джанабаева в тренче макси оливкового цвета и полосатых брюках вышла на прогулку

Альбина Джанабаева в свое время выступала с группой «ВИА Гра». Теперь она строит сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Валерием Меладзе. Порой они радуют поклонников, выступая вместе на одной сцене. Дома артист помогает жене заниматься детьми. У них подрастают сыновья Константин и Лука, а недавно Альбина родила дочку, которая получила имя Агата. Теперь она реже покидает дом, но не перестает следить за внешностью.
После родов певица не сразу похудела. Однако она подбирает женственные наряды, подчеркивая достоинства фигуры. Этим летом Джанабаева носит как платья, так и брючные костюмы. А так как в Москве начались дожди, она пополнила гардероб и теплыми вещами. 11 августа артистка покрасовалась сначала в черном брючном костюме с атласными лацканами, а потом примерила тренч макси оливкового цвета, который сочетала с футболкой и полосатыми брюками.
К слову, принт с вертикальной полоской визуально вытягивает силуэт и стройнит. Об этом рассказывала эксперт в области моды Эвелина Хромченко.
Альбина вышла на прогулку в новом наряде. Она дополнила его сумкой-шопером и кроссовками на массивной подошве. Шел дождь, но это не смутило звезду.
«Идеальный тренч», — отметила певица.