«Идеальный»: Джанабаева в тренче макси оливкового цвета и полосатых брюках вышла на прогулку

Альбина Джанабаева в свое время выступала с группой «ВИА Гра». Теперь она строит сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Валерием Меладзе. Порой они радуют поклонников, выступая вместе на одной сцене. Дома артист помогает жене заниматься детьми. У них подрастают сыновья Константин и Лука, а недавно Альбина родила дочку, которая получила имя Агата. Теперь она реже покидает дом, но не перестает следить за внешностью.

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После родов певица не сразу похудела. Однако она подбирает женственные наряды, подчеркивая достоинства фигуры. Этим летом Джанабаева носит как платья, так и брючные костюмы. А так как в Москве начались дожди, она пополнила гардероб и теплыми вещами. 11 августа артистка покрасовалась сначала в черном брючном костюме с атласными лацканами, а потом примерила тренч макси оливкового цвета, который сочетала с футболкой и полосатыми брюками.

К слову, принт с вертикальной полоской визуально вытягивает силуэт и стройнит. Об этом рассказывала эксперт в области моды Эвелина Хромченко.

Альбина вышла на прогулку в новом наряде. Она дополнила его сумкой-шопером и кроссовками на массивной подошве. Шел дождь, но это не смутило звезду.

«Идеальный тренч», — отметила певица.

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