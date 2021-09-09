Просто лишила дара речи: Ходченкова в «голом» платье грациозно засветила свою «сдобу»

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис в стране. Она регулярно снимается в кино и посещает светские мероприятия. А так как в свои 38 лет артистка может похвастаться стройной фигурой, то ей часто достаются роли роковых красавиц. К слову, в обычной жизни блондинка тоже любит наряжаться и выглядеть изысканно. Она давно привыкла к тому, что привлекает внимание публики.

Минувшим летом Светлана уже отдыхала на Мальдивах. Теперь она вернулась на райский курорт и снова стала будоражить поклонников горячими кадрами. На этот раз актриса запечатлелась в прозрачном кружевном платье и мини-бикини. Она позировала среди пальм, демонстрируя всю красоту фигуры. Ходченкова показала рельефный пресс и округлые бедра. При этом она грациозно двигалась.

«Началось», — сразу отметила актриса Марина Александрова. «Огонь!» — присоединилась Равшана Куркова.

А некоторых поклонников звезда даже лишила дара речи. «Ну сколько можно быть красивой островитянкой», «Очень красиво! Потрясающе!», «Эстетика зашкаливает», «Спасибо, что в трусиках», «Ох, какие бедра, можно обжечься», «Слишком эстетично и роскошно», «Это неземная красота! Волшебство! Спасибо за такую эстетику!» — прокомментировали пост подписчики.

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