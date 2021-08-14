«За завтраком в трусах — смело»: Ходченкова в мини-бикини цвета Барби сразила рельефными бедрами

Светлана Ходченкова уже много лет снимается в кино. Актриса зачастую играет роковых красавиц. К слову, в обычной жизни она тоже может похвастаться эффектной внешностью. Девушка следит за фигурой, танцует на пилоне и ухаживает за кожей. Поклонники удивляются тому, что рядом с артисткой нет мужчины. Она скрывает личную жизнь и предпочитает ничего не рассказывать о романах.

Этим летом Светлана снова отдыхает на Мальдивах. Она каждый день купается и загорает. Актриса без стеснения обнажает свои формы. На этот раз она запечатлелась у бассейна в мини-бикини цвета Барби. Блондинка насладилась плавучим завтраком. При этом она показала плоский живот и бюст в лифе с разрезом.

«Спасибо за мои замечательные каникулы», — написала звезда.

Позже она не только позировала в бикини, но и искупалась в океане. Казалось, что она полностью обнажена. Пенящиеся волны окутали ее тело. При этом Ходченкова блеснула рельефными бедрами. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какая же вы классная», «Счастливая», «Какая красота», «Ууу… как говорится: завтрак оставь себе», «Ауф, каков вид», «За завтраком в трусах — смело», «Выглядите сногсшибательно», «Бедра просто спелое яблоко», «Как вы умудряетесь так выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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