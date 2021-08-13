Сложена как богиня: Светлана Ходченкова прикрылась прозрачной туникой, засветив ягодицы в форме сердца

38-летняя Светлана Ходченкова запросто может дать фору любой юной красавице. Формы актрисы идеальны, что она с большим удовольствием демонстрирует во время отдыха на Мальдивах. Instagram Светланы Ходченковой превратился в настоящую галерею великолепных снимков, на которых она предстает в купальниках, прозрачных накидках, туниках, халатиках.

Звезда демонстрирует свои совершенные формы, давая понять, что и сама уверена в своем очаровании. Причем Светлана Ходченкова показывает не только себя, но и роскошную природу, которая ее окружает.

На этот раз звезда предстала во время прогулки по мальдивскому пляжу. Белоснежный песок, по которому, кажется, не идет, а порхает невесомая дива Светлана Ходченкова.

На актрисе прозрачная туника голубого оттенка с принтом в виде листьев экзотического растения. Именно он прикрывает ягодицы Светланы Ходченковой, но не настолько, чтобы не понять, что они у нее в форме сердца. К тому же в кадре отлично видны плавные изгибы ее фигуры, длинные стройные ноги.

«Утро», — подписала кадр Светлана Ходченкова.

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