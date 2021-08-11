«Красота зашкаливает»: 38-летняя Ходченкова в бикини окунула «знатный орех» в мокрый песок

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис в стране. Она обладает запоминающейся внешностью. В ее копилке есть роли в таких картинах, как «Метро», «Мамы», «Любовь в большом городе» и других. Примечательно, что она скрывает свою личную жизнь. На мероприятиях артистка предпочитает появляться одна или с подругами. И вот теперь она отдыхает на Мальдивах, постоянно позируя в одиночестве.

В 38 лет Светлана может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она не скрывает, что занимается танцами на пилоне. Во время отдыха актриса без стеснения демонстрирует спортивные формы в купальнике. На этот раз она показала, как купается в океане. Пикантными кадрами с отдыха звезда поделилась в соцсети. Ходченкова окунулась в море, а ее бедра оказались в мокром песке. Она прикрыла намокший лиф руками.

На другом кадре Светлана грациозно лежала на пляже, а волны омывали ее ноги. При этом актриса засветила точеную фигуру. Она успела загореть за время отпуска.

«Шикарная», «Какая красивая», «Шикарные ножки, богиня», «Красиво, но одиноко как-то», «Светунчик нежится в лучах солнца и горячего песка! На картину бы это перенести», «Нереально красивая! На вас смотреть — это чистый кайф», «Поплавок не тонет?», «Красота зашкаливает», «Роскошная, знатный орех на виду», — прокомментировали пост подписчики.

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