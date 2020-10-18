Снова вместе? Кайли Дженнер опубликовала совместные фотографии с Трэвисом Скоттом

Американская модель Кайли Дженнер год назад рассталась с отцом своего ребенка — известным хип-хоп исполнителем Трэвисом Скоттом. Девушка продолжала общаться с музыкантом, но только ради двухлетней дочери Сторми Вебер. Однако в одном из последних постов Кайли можно было наблюдать воссоединение пары. Вместе молодые люди представили новую коллекцию известных брендов.

«Эта коллекция вау! Не могу дождаться, когда увижу больше», — написала Дженнер под фото.

Знаменитость позировала в кожаной куртке с острыми плечами и прозрачном платье с крупными стразами в виде кристаллов. Также сестра модели Кендалл Дженнер дополнила образ золотой сумочкой и туфлями на оттенок светлее. Шоумен же выбрал кожаные брюки-палаццо с золотым ремнем в виде цепей и базовую футболку кофейного цвета. На ногах у Трэвиса были трендовые сандали.

Поклонники медийных личностей США предположили, что пара снова возобновила романтические отношения: