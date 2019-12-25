Дочери миллиардерши Кайли Дженнер подарили двухэтажный домик вместо люксовой сумки

Самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала на своем ютуб-канале новое видео, в котором ее дочка, двухлетняя Сторми, получает подарок на Рождество от своей бабушки Крис Дженнер. В кадре мы видим знаменитую модель, которая держит на руках Сторми и говорит, что у нее есть сюрприз для девочки, на что малышка с надеждой спрашивает: «Birkin?» Юная наследница Дженнер имеет в виду люксовую сумку бренда Hermes Birkin, стоимость которой достигает 300 тысяч долларов.

Однако вместо дорогого аксессуара двухлетняя девочка получила двухэтажный кукольный домик высотой со взрослого человека.

Подписчики поразились такому подарку и обвинили семейство Дженнер в расточительности. «В два года я играл в картонной коробке», «Игрушечный дом мелкой Сторми лучше моего настоящего», «Девочка толком не умеет говорить, но легко произносит слово Birkin, да уж», «Хвастаться плохо», — укоряют звезду возмущенные пользователи.

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Ранее миллиардерша хвасталась автомобилем Bugatti Chiron, стоимостью три миллиона долларов, тогда модель тоже пристыдили за хвастовство.

Напомним, что Кайли Дженнер – сестра Ким Кардашян и Кендалл Дженнер. Помимо карьеры на модных подиумах, девушка владеет успешным бизнесом, выпуская одежду и косметику собственного производства. В 2019 году Кайли стала самой молодой долларовой миллиардершей в истории, сместив с пьедестала Марка Цукерберга.