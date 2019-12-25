ЗВЕЗДЫ

Дочери миллиардерши Кайли Дженнер подарили двухэтажный домик вместо люксовой сумки

Многих подписчиков звезды в соцсети возмутило такое расточительство.

Дочери миллиардерши Кайли Дженнер подарили двухэтажный домик вместо люксовой сумки
Сторми получает дом на Рождество от своей бабушки Крис Дженнер. Кадр: YouTube

Самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер опубликовала на своем ютуб-канале новое видео, в котором ее дочка, двухлетняя Сторми, получает подарок на Рождество от своей бабушки Крис Дженнер. В кадре мы видим знаменитую модель, которая держит на руках Сторми и говорит, что у нее есть сюрприз для девочки, на что малышка с надеждой спрашивает: «Birkin?» Юная наследница Дженнер имеет в виду люксовую сумку бренда Hermes Birkin, стоимость которой достигает 300 тысяч долларов.

Однако вместо дорогого аксессуара двухлетняя девочка получила двухэтажный кукольный домик высотой со взрослого человека.

Подписчики поразились такому подарку и обвинили семейство Дженнер в расточительности. «В два года я играл в картонной коробке», «Игрушечный дом мелкой Сторми лучше моего настоящего», «Девочка толком не умеет говорить, но легко произносит слово Birkin, да уж», «Хвастаться плохо», — укоряют звезду возмущенные пользователи.

Ранее миллиардерша хвасталась автомобилем Bugatti Chiron, стоимостью три миллиона долларов, тогда модель тоже пристыдили за хвастовство.

Напомним, что Кайли Дженнер – сестра Ким Кардашян и Кендалл Дженнер. Помимо карьеры на модных подиумах, девушка владеет успешным бизнесом, выпуская одежду и косметику собственного производства. В 2019 году Кайли стала самой молодой долларовой миллиардершей в истории, сместив с пьедестала Марка Цукерберга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГолливудКайли ДженнерКим КардашянКрис ДженнерНовости googleновости звёздроскошьСторми
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочери миллиардерши Кайли Дженнер подарили двухэтажный домик вместо люксовой сумки
Интересно?
Поделись с друзьями: