«Ох, притормози»: обнаженная Кудрявцева взбудоражила фанатов, засняв себя в ванной

Лера Кудрявцева уже длительное время работает на телевидении. Она не раз становилась ведущей больших музыкальных концертов и фестивалей. И вот уже несколько лет блондинка ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Для эфиров стилисты подбирают ей сдержанные, но элегантные образы. В обычной жизни Кудрявцева часто носит струящиеся платья и шелковые костюмы. Лишь во время отдыха ее можно увидеть в купальнике.

Обычно телеведущая не делится откровенными кадрами. Она любит шутить на тему своего возраста или внешности. Стоит отметить, что в 50 лет Лера выглядит моложе многих ровесниц, чему удивляются многие ее поклонники. А 8 сентября она взбудоражила подписчиков. Жена Игоря Макарова засняла себя в ванне обнаженной. Она использовала фильтры, поэтому ее тело покрывали узоры, а на лице был макияж.

Поклонники были взбудоражены таким откровенным видео. Многие посчитали, что Лера решила похвастаться своей красотой, Другие осудили ее ролик. «Ох эти фильтры», «Ох, мама дорогая. Вы сами хоть поняли, где вы?», «Красотка Лера», «Кто это?», «Узнать сложно», «И зачет такое публиковать?», «Что-то случилось?», «Ох, притормози», «Не отстаете от трендов», «Давайте без фильтров», — прокомментировали пост подписчики.

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