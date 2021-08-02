«Красота!»: 50-летняя Кудрявцева в купальнике с рюшами сразила эффектной фигурой в бассейне

Снимки телеведущей с отдыха оценил не только Сергея Лазарев, но и Лариса Долина. Она показала, что еще может похвастаться стройностью и красотой.

Лера Кудрявцева уже длительное время работает на телевидении. На ее глазах выросли многие знаменитости. Сама она в этом году отпраздновала юбилей. Телеведущая призналась, что в ее пороховницах еще есть порох. Она часто облачается в платья для мужа, а на работе то и дело стилисты подбирают для нее яркие образы. Поклонники порой с трудом верят, что ей уже 50 лет, так как всего несколько лет назад она родила дочку Марию.

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Этим летом Кудрявцева предпочла отдохнуть с семьей. Она сначала съездила в Сочи, где ее наследница ходила в балетный лагерь. Теперь телеведущая проводит время в Турции с мужем Игорем Макаровым и малышкой Марией. Ранее Лера делилась кадрами, на которых то гуляла с дочкой, то играла с ней на пляже. А теперь звезда опубликовала редкие кадры, на которых предстала в купальнике.

Лиф с рюшами подчеркнул округлый бюст Кудрявцевой. Она лежала в бассейне, демонстрируя природную красоту. Телеведущая успела загореть за время отпуска.

«Для меня отдых — это ничего не делать! От слова совсем. Лежать, спать, не двигаться, не краситься, не наряжаться, но должно же быть хоть одно фото типа „красивая“. Фотошоп мне в помощь! Аллилуйя», — с иронией написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит ведущая шоу «Секрет на миллион». Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать модели. «Красота!» — заявила Лариса Долина. Разделила с ней мнение и Олеся Судзиловская, а вот Сергей Лазарев оставил эмоджи в виде пламени. «А купальник-то! Купальник какой», «Просто эстетическое удовольствие на вас и вашу семью смотреть», «Это гипюр на лифе?», «Наша стильная блондинка», — прокомментировали пост подписчики.

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