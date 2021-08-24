«Куда муж смотрит?»: Кудрявцева в модном купальнике с «изюминкой» показала соблазнительные изгибы

Лера Кудрявцева не скрывает, что следит за своей внешностью. В этом году она отметила 50-летие. При этом ведущая «Секрета на миллион» призналась, что не боится цифр в паспорте и уверена, что в ее пороховницах еще есть порох. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой недавно исполнилось три года. При этом телеведущая может похвастаться стройностью.

В этом году Лера уже отдохнула в Сочи и в Турции. А на днях она снова приехала на побережье Черного моря. На этот раз артистка захотела посетить «Новую волну». Она в очередной раз стала ведущей песенного конкурса. Однако накануне блондинка смогла провести время с друзьями и повеселиться на автопати. А 24 августа Кудрявцева принимала солнечные ванны у бассейна.

Телеведущая сняла пикантное видео. Она позировала в ярком монокини с завязками на спине. Бедра звезда прикрыла голубым парео.Лера повязала на голову косынку, а также показала соблазнительный изгиб спины. За счет завязок купальник имеет эффект стройности, так как фигуру можно утянуть.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. И это при том, что накануне она полакомилась картошкой и селедкой. «Ох и спина», «Какая красотка», «Это очень эротично», «Складка на спине ничего не портит», «Вы очень стройная», «Куда муж смотрит?», «Какой у вас крутой купальник», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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