Леди весна: Кудрявцева в шелковом платье в горох отметилась на съемках с Привольным

Телеведущая поделилась кадрами из студии передачи «Звезды сошлись». После госпитализации она снова вернулась к работе.

Лера Кудрявцева в этом году переживает много трудностей. Она уже переболела коронавирусом, а потом неудачно упала дома и сломала крестец. Не успела телеведущая до конца восстановиться, как угодила в реанимацию. 49-летней звезде стало плохо во время съемок. Однако в больнице она провела пару дней. Блондинка заверила, что на ней плохо отразился стресс. С радостью выходные она посвятила семьей. Свою дочку Марию телеведущая сводила в парк развлечений.

А вот 3 апреля Лера уже была на съемках нового выпуска «Звезды сошлись». Она по-традиции запечатлел свою команду в гримерке. Рядом с ней был Антон Привольнов, который не так давно стал ее соведущим. На этот раз девушка предстала в платье на запах из темного атласа с гороховым принтом. Стоит отметить, что такие наряд стилисты советуют носить тем, кто хочет скрыть изъяны фигуры и особенно область живота. А гороховый принт в моде не первый сезон.

Позже Кудрявцева уже позировала в студии. Она ждала начала съемок. При этом блондинка похвасталась сережками, подходившие по стилю к наряду и ее алому маникюру.

Поклонники отметили, что ведущая выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Многие были очарованы ее женственным весенним нарядом. «Лера, роскошная наша», «Как мы рады тебя видеть», «Береги себя», «Красотка, ну как можно так выглядеть?», «Платье крутое, горох — такой игривый», «Вы прекрасная», «Ура, рады вас видеть», «Платье шикарное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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