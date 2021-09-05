«Очень крутая!»: Ольга Бузова покрасовалась в куртке из денима и укороченных джинсах

Ольга Бузова частая гостья на светских раутах и премиях. Она всегда продумывает свои образы до мелочей. В этом году телеведущая также рассталась с Давой. После этого она стала одеваться более женственно, по мнению поклонников. Однако минувшее лето артистка провела сначала в Африке, а потом в Минске, где снималась в разных проектах. Каждый раз она представала то в платье, то в мини-юбке.

Ранее Ольга заявила, что будет продолжать носить легкие наряды, продлевая для себя лето. Она поправилась, но это не мешало ей носить короткие наряды и силуэтные платья. Но накануне телеведущая вернулась в Москву после выступления и покрасовалась в новом образе. Бузова запечатлелась в лифте в укороченных джинсах и куртке оверсайз из денима. Наряд дополнили кроссовки, подчеркнувшие е тонкие щиколотки.

«О эти драгоценные часы дома, в своей кроватке. Что может быть лучше? Причем я так плохо спала, мне снились какие-то ужасы. Я боялась проспать. сейчас еду на съемку. Воскресенье — выходной? Нет, не слышала. Еще дубак такой. Я хоть и сопротивлялась осени, но вот новую курточку надела. Очень крутая, вообще! Джинса с коричневым. Обожаю коричневый», — поделилась звезда.

По словам Ольги, она не может перейти на осенний гардероб. Телеведущая не знает, какую обувь носить, стоит ли доставать пальто. Поклонники восхитились ее образом в стиле тотал деним. «Какая красивая», «Очень стильно», «Оля, куртка хорошая», «Так выглядишь стильная девушка», «Юбки уже не поносишь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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