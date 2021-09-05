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Модница недели: Ольга Бузова превратилась в амазонку на шоу «Звезды в Африке»

Наряды телеведущей оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Карина Росс.

Модница недели: Ольга Бузова превратилась в амазонку на шоу «Звезды в Африке»
Певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян на съемках шоу «Звезды в Африке». Фото: ТНТ.

Певица Ольга Бузова стала соведущей комика Михаила Галустяна в новом шоу на телеканале ТНТ «Звезды в Африке». На съемках она щеголяла не только золотистым загаром, но и экстравагантными нарядами. Насколько образы Оли соответствуют отведенной ей роли и тематике шоу оценила стилист Карина Росс специально для рубрики «Модница недели» сайта Teleprogramma.pro.

Туфли режут глаз

Начнем с одного из самых эффектных луков – золотисто-черного комплекта. В нем Ольга выглядит, как грозная предводительница дикого племени. Все в стиле шоу. Пока не опустишь взгляд вниз.

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото.
Певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян на съемках шоу «Звезды в Африке».
Фото: ТНТ.

«Яркий и колоритный образ идеально вписывается в местность духа Африки. Юбка в пол с золотистыми орнаментами и укороченный топ изящно оголяют подкаченный пресс звезды. Массивное золотое украшение подчеркивает тонкую шею и скулы. Экзотические элементы лука прекрасно гармонируют с колоритом африканского континента. Однако, туфли-лодочки лавандового оттенка сильно выбиваются из общей гармонии и режут глаз. Здесь даже лучше смотрелись бы грубые ботинки или плетёная обувь с тонкими ремешками, поэтому 6 из 10».

Три главных тренда в одной луке

Второй образ не менее яркий, чем первый. Длинноволосая Ольга в бело-изумрудном платье. Благодаря открытым вырезам Бузова не только продемонстрировала шикарную фигурку, но и записалась в компанию амазонок.

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото.
Певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян на съемках шоу «Звезды в Африке».
Фото: ТНТ.

 «Следующий образ теледивы состоит из трех трендов этой осень – зеленый цвет, который признан модным в этом сезоне, бахрома, которая придает особую «изюминку» и игривость, и сапоги-чулки, идеально подчеркивающие длинные ножки Ольги Бузовой. Сам по себе лук и перекликание ультрамодных элементов делают из Ольги настоящую амазонку. Высший бал 10 из 10».

Добавила сияющих элементов

Третий образ кричит не только о цвете, но и о блеске, благодаря топу, расшитому пайетками. Карина в очередной раз убедилась в том, что костюмеры шоу прекрасно собирают образ до стоп. С обувью опять вышла оплошность.

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото.
Певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян на съемках шоу «Звезды в Африке».
Фото: ТНТ.

«Здесь сразу же хочется отметить пайетки, ведь популярная телеведущая очень их любит и старается дополнять сияющими элементами свои вещи. Единственное, что сильно смущает — обувь. Для такой легкой юбки из атласа зеленого цвета и укороченного топа на тоненьких бретельках это слишком грубо и массивно. Ботинки могли бы быть здесь уместны, но в другом цвете, лучше всего подошли бы нейтральные оттенки. 7 из 10».

Смущает обилие золота

И завершает подборку красный комплект, дополненный золотом аксессуаров. Он тоже мог бы получить десятку, если бы не одно «но».

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото.
Певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян на съемках шоу «Звезды в Африке».
Фото: ТНТ.

«Стоит отметить, что специально для съемок нового шоу Ольга Бузова кардинально сменила имидж, окрасила длинные волосы в блонд и заплела афрокосы, что мы и можем наблюдать в данном образе. Прическа идеально дополняет яркие аутфиты звезды, которыми стоит вдохновиться. Кожаный комбинезон алого оттенка отлично сидит по фигуре, а коричневый ремень подчеркнул тонкую талию звезды и помог разбавить сочный образ. Смущает во всем луке обилие золота, было бы достаточно только украшений, пряжку на ремне я бы заменила. 9 из 10».

Подводим итог

Лучшим образом Ольги Бузовой в шоу «Звезды в Африке» стало бело-зеленое платье с откровенными вырезами. Ему Карина влепила 10 из 10.

«Серебряным» луком «Модницы недели» стал красный комплект Оли. 9 из 10.

На третье место стилист поставила топ с пайетками и юбкой в бельевом стиле.

В стройку лидеров не попал четвертый образ телеведущей, состоящий из черных и золотых элементов одежды.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

Карина Росс. Фото.
Стилист Карина Росс.
Фото: личный архив.

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«Звезды в Африке»Карина РоссМодница неделиОльга Бузова