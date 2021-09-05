Модница недели: Ольга Бузова превратилась в амазонку на шоу «Звезды в Африке»

Певица Ольга Бузова стала соведущей комика Михаила Галустяна в новом шоу на телеканале ТНТ «Звезды в Африке». На съемках она щеголяла не только золотистым загаром, но и экстравагантными нарядами. Насколько образы Оли соответствуют отведенной ей роли и тематике шоу оценила стилист Карина Росс специально для рубрики «Модница недели» сайта Teleprogramma.pro.

Туфли режут глаз

Начнем с одного из самых эффектных луков – золотисто-черного комплекта. В нем Ольга выглядит, как грозная предводительница дикого племени. Все в стиле шоу. Пока не опустишь взгляд вниз.

«Яркий и колоритный образ идеально вписывается в местность духа Африки. Юбка в пол с золотистыми орнаментами и укороченный топ изящно оголяют подкаченный пресс звезды. Массивное золотое украшение подчеркивает тонкую шею и скулы. Экзотические элементы лука прекрасно гармонируют с колоритом африканского континента. Однако, туфли-лодочки лавандового оттенка сильно выбиваются из общей гармонии и режут глаз. Здесь даже лучше смотрелись бы грубые ботинки или плетёная обувь с тонкими ремешками, поэтому 6 из 10».

Три главных тренда в одной луке

Второй образ не менее яркий, чем первый. Длинноволосая Ольга в бело-изумрудном платье. Благодаря открытым вырезам Бузова не только продемонстрировала шикарную фигурку, но и записалась в компанию амазонок.

«Следующий образ теледивы состоит из трех трендов этой осень – зеленый цвет, который признан модным в этом сезоне, бахрома, которая придает особую «изюминку» и игривость, и сапоги-чулки, идеально подчеркивающие длинные ножки Ольги Бузовой. Сам по себе лук и перекликание ультрамодных элементов делают из Ольги настоящую амазонку. Высший бал 10 из 10».

Добавила сияющих элементов

Третий образ кричит не только о цвете, но и о блеске, благодаря топу, расшитому пайетками. Карина в очередной раз убедилась в том, что костюмеры шоу прекрасно собирают образ до стоп. С обувью опять вышла оплошность.

«Здесь сразу же хочется отметить пайетки, ведь популярная телеведущая очень их любит и старается дополнять сияющими элементами свои вещи. Единственное, что сильно смущает — обувь. Для такой легкой юбки из атласа зеленого цвета и укороченного топа на тоненьких бретельках это слишком грубо и массивно. Ботинки могли бы быть здесь уместны, но в другом цвете, лучше всего подошли бы нейтральные оттенки. 7 из 10».

Смущает обилие золота

И завершает подборку красный комплект, дополненный золотом аксессуаров. Он тоже мог бы получить десятку, если бы не одно «но».

«Стоит отметить, что специально для съемок нового шоу Ольга Бузова кардинально сменила имидж, окрасила длинные волосы в блонд и заплела афрокосы, что мы и можем наблюдать в данном образе. Прическа идеально дополняет яркие аутфиты звезды, которыми стоит вдохновиться. Кожаный комбинезон алого оттенка отлично сидит по фигуре, а коричневый ремень подчеркнул тонкую талию звезды и помог разбавить сочный образ. Смущает во всем луке обилие золота, было бы достаточно только украшений, пряжку на ремне я бы заменила. 9 из 10».

Подводим итог

Лучшим образом Ольги Бузовой в шоу «Звезды в Африке» стало бело-зеленое платье с откровенными вырезами. Ему Карина влепила 10 из 10.

«Серебряным» луком «Модницы недели» стал красный комплект Оли. 9 из 10.

На третье место стилист поставила топ с пайетками и юбкой в бельевом стиле.

В стройку лидеров не попал четвертый образ телеведущей, состоящий из черных и золотых элементов одежды.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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