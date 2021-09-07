Головокружительный образ: Лопырева в шортах-бермудах цвета Барби и мюлях показала загорелые ноги

Виктория Лопырева не скрывает, что регулярно ездит в теплые страны. Большую часть времени в году она проводит в Дубае и Турции. Модель лишь два года назад стала мамой. Она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. При этом телеведущая быстро вернулась в форму. Она всегда тщательно продумывает свои образы. Блондинке нравится выглядеть женственно в любых ситуациях.

На днях Виктория вернулась в ОАЭ. Она отметилась на мероприятии, где выступил Илья Лагутенко. Тогда модель устроила танцы в черном мини-платье со стразами. А вот теперь она похвасталась курортным нарядом, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Лопырева позировала в топе на узле с длинными рукавами и шортах-бермудах цвета Барби. Образ дополнили мюли и небольшая сумка. Наряд подчеркнул загорелые и длинные ноги знаменитости.

Поклонники Виктории буквально были покорены не только ее образом, но и точеной фигурой. Телеведущая получила массу комплиментов.

«Выглядите сногсшибательно!», «Образ головокружительный!», «Вика, какая вы красивая!», «От таких ног можно все потерять», «Максимально красивая», «Какая вы хорошенькая», «Вика, какая же красивая», «Какое крутое тело у вас и стиль ваш нравится», «Ожившая Барби», «Конфетка», «Эти ноги эталонной красоты», «Хочется вами любоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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