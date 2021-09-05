Танцы под пение Лагутенко: Лопырева в мини-платье со стразами и на шпильках повеселилась в Дубае

Победительница конкурсов красоты вернулась в ОАЭ после отдыха на Алтае. Она посетила концерт в рамках «Экспо-2021».

Виктория Лопырева известна многим, так как побеждала в конкурсе «Мисс Россия». Она также частая гостья на спортивных мероприятиях, включая футбол. Модель долго не могла обрести счастье в личной жизни, но несколько лет назад у нее родился сын Марк Лео. Его отцом оказался бизнесмен Игорь булатов. Влюбленные расписались в ЗАГСе. Потом она почти не приезжала в Россию, предпочитая находиться в теплых странах.

Этим летом Виктория привозила сына в Москву. Она также съездила в Коми и побывала на Алтае, где ее подруга устроила грандиозную вечеринку. А на днях блондинка снова вернулась в Дубай. Она сразу посетила концерт в рамках «Экспо-2021». Модель устроила танцы, когда на сцену вышла группа «Мумий Троль». Илья Лагутенко исполнил свои хиты.

Лопырева была облачена в мини-платье на тонких бретельках. Черный жакет и босоножки на шпильке дополнили ее лук. Она сделала акцент на стройных ногах. После мероприятия блондинка запечатлелась с Лагутенко. Они вместе повеселились в тот вечер.

Поклонники восхитились элегантным образом знаменитости. Многие адресовали ей комплименты. «Потрясающе выглядишь», «Куколка», «У вас крутые туфли», «Очень понравился ваш образ», «Вы такие яркие», «Чудесный образ», «Выглядите конечно волшебно», «Вика, какая красивая», «Выглядите более чем круто!», «Красивые такие», — прокомментировали пост подписчики.