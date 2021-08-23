Вечеринка с Нюшей и Варнавой: Лопырева в тотальном черном аутфите устроила танцы на Алтае

Республика Алтай стала местом притяжения российских звезд. Именно здесь решила отметить свой день рождения известный коуч Елена Блиновская, которая пригласила на вечеринку в горы модель Викторию Лопыреву, певицу Нюшу с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, телевизажиста Сердара Камбарова и других.

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Несмотря на длительный перелет из Москвы, знаменитые гости Блиновской были рады, что их позвали именно сюда.

«Алтай… второй год я ждала нашей встречи… Но теперь понимаю, почему именно так и именно сейчас… Много эмоций, смешанные чувства и безграничная благодарность вселенной за все, что она дает нам в своем многообразии!» — написала, к примеру, Виктория Лопырева в личном блоге.

Звезда была в восторге от красоты природы вокруг, порадовала ее и вечеринка, которую устроила ее подруга. В качестве ведущей светского вечера выступила Екатерина Варнава, которая нарядилась в модное кантри-платье с принтом «мильфлер». Все остальные предпочли удобные одеяния вроде спортивных костюмов. Виктория Лопырева облачилась в тотальный черный комплект с массивными ботинками. В нем знаменитость оторвалась на танполе, когда заиграла музыка, впрочем, как и остальные гости праздника.

Отметим, что Алтай встретил жителей столицы народным горловым пением местных артистов, не оставив равнодушными популярных личностей.

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