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Возлюбленная сына Сенчуковой в укороченном топе и брюках клеш показала выдающуюся грудь

Дарья Алябьева красиво подвигалась в такт музыке.

Возлюбленная сына Сенчуковой в укороченном топе и брюках клеш показала выдающуюся грудь
Наталья Сенчукова. Фото: Globallookpress.com

Девушка Василия Рыбина, единственного сына музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Дарья Алябьева в Instagram разместила красивый ролик. На кадрах она подвигалась в такт музыке. При этом на возлюбленной музыканта Василия Рыбина можно увидеть коричневый укороченный топ и брюки клеш.

Обращает на себя внимание, безусловно, выдающаяся грудь Дарьи Алябьевой. Кстати, ранее девушка жаловалась, что СМИ пишут не про ее творческие удачи, а именно про большую грудь. Возлюбленная Василия Рыбина пробует себя в последние годы в режиссуре.

«Пусть побудет здесь, потом сравню. Да уж, перерыв в танцах был лет пять-шесть, но талант не пропьешь».

Дарья Алябьева

Напомним, что сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой дружит с Дарьей Алябьевой еще со школьной скамьи. Парочка по каким-то причинам пока не торопится оформлять свои отношения. При этом известно, что Рыбин и Сенчукова очень полюбили Дарью Алябьеву.

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