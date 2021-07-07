Канделаки прошла ревакцинацию от коронавируса, а Сенчукова и Рыбин уговорили привиться сына

Знаменитости поделились, возникали ли у них проблемы с получением QR-кодов.

Россияне все активнее делают выбор в пользу вакцинации от коронавируса. Кто-то ставит первый укол, а некоторые думают о ревакцинации, чтобы сохранить уровень антител в организме на высоком уровне.

Teleprogramma.pro узнала у Тины Канделаки, Натальи Сенчуковой, Никаса Сафронова, Ирины Слуцкой, Владимира Винокура и Яны Рудковской, что они думают по поводу ревакцинации и как им живется с QR-кодами.

Тина Канделаки, телеведущая

Известная телеведущая Тина Канделаки сделала решилась на вакцинацию еще в сентябре 2020 года. Перед тем, как прийти на укол, посоветовалась с врачами, взвесила все за и против.

«Мой опыт вакцинации выглядит так. С самого начала пандемии я советовалась с врачами и специалистами о перспективах развития этой угрозы. Впервые вакцинировалась еще в сентябре. Иммунитет никуда не девался, но титры антител снижались, а я регулярно делала тесты, поскольку постоянно перемещаюсь и встречаю большое количество людей. Когда узнала о том, что штамм «Дельта плюс» требует высоких титров антител, сделала ревакцинацию. Никаких побочных эффектов я на себе не ощутила и QR-код получила, как и все, на портале Госуслуг без проблем. У нас уже много лет технические сервисы находятся на высоком уровне, а в пандемию их качество и количество заметно выросло. Так что тут никаких затруднений не произошло».

Наталья Сенчукова, певица

Наталья Сенчукова и ее муж Виктор Рыбин тоже в первых рядах записались на вакцинацию. Теперь супруги регулярно следят за уровнем антител и каждые три месяца сдают тесты.

«Мы следим за уровнем антител, каждые три месяца сдаем тест на антитела, титры пока хорошие, но постепенно снижаются. Думаем о ревакцинации. В первый раз кололи «Спутник V», когда дойдет дело до ревакцинации, посмотрим, какой препарат посоветуют врачи. Нам не принципиально, что будет, на то и согласимся».

За полгода, что прошли с момента прививки, никаких побочных последствий у пары не появилось. Только в первый день после прививки была небольшая температура и легкое недомогание.

«А после никаких нареканий, но мы регулярно бываем у врачей, следим за работой организма. В целом довольны, что поставили укол. Сын Василий тоже решился, пойдут вместе с девушкой в нашу поликлинику в Долгопрудном. Они сначала были, как и вся молодежь, против вакцинации, начитались страшилок. А потом включили голову и теперь прививаются».

Ирина Слуцкая, российская фигуристка

Ирина Слуцкая не просто рассказала, а даже поделилась видео, как сделала прививку. Перед уколом спортсменка заполнила анкету, где ответила на вопросы о состоянии своего здоровья, а после поставила прививку.

«Пред уколом было немного страшно, но все прошло отлично».

Никас Сафронов, художник

Известный художник решился на вакцинацию, когда вокруг стали умирать от болезни близкие люди.

«Я привился, еще зимой. Посмотрел вокруг, много моих близких знакомых уже умерли от этой болезни. Ушел Анатолий Трушкин, Василий Лановой, Владимир Меньшов, Грачевский Боречка – это все мои близкие люди были. Много еще тех, кто не был медийным. Болезнь не щадит никого. Я, естественно, сразу решил пройти вакцинацию. У меня по работе много встреч, не хочу рисковать чужими жизнями. И посмотрите вокруг, у нас привился Владимир Путин, и еще много первых лиц государства. Они решились на вакцинацию, значит и нам нужно брать пример. После первого укола было легкое недомогание, но быстро прошло. Потом получил сертификат на Госуслугах и QR-код у меня есть. Пользуюсь им, где нужно, пока никаких проблем не было»

Яна Рудковская, продюсер

Известный продюсер тоже прошла вакцинацию. Еще в январе она показывала в соцсети результаты теста на антитела, их оказалось в избытке.

Сегодня продюсер находится за границей и не боится заболеть.

«Я нахожусь во Франции»,- сказала Рудковская.

Юморист Владимир Винокур тоже занят работой и не думает о болезни.

«Я нахожусь сейчас на съемках далеко от Москвы», — отметил он.

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