Возлюбленная Василия Рыбина в купальнике с пайетками элегантно покрутилась в бассейне

Девушка музыканта Василия Рыбина, сына лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой, Дарья Алябьева в Instagram разместила красивое видео. На кадрах она в черном купальнике с пайетками элегантно покрутилась в бассейне. Надо отметить, что у Дарья прекрасные формы и безупречная упругая грудь, которую она часто демонстрирует своим поклонникам.

Напомним, что Василий Рыбин и Дарья Алябьева вместе учились в школе. Именно там между ними и пробежала искорка. Парочка встречается уже несколько лет. Правда, официально узаконивать свои отношения они по каким-то причинам не торопятся.

Заметим, что Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин не нарадуются на свою будущую невестку. Певица не раз отмечала, что ждет не дождется, когда единственный сын сделает ее бабушкой.

Интересно, что Дарья Алябьева называет свою профессию медицинский режиссер. Также она специалист в области косметологии.

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