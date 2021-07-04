«У нас в семье событие»: Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин показали шикарный дом своего сына Васи

Наследник известной пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий и его избранница Дарья стали новоселами. Влюбленные перебрались жить в собственный шикарный, двухэтажный особняк с уютным двориком, в котором есть аккуратные дорожки из брусчатки, цветы и газон.

Видео, снятым во дворе дома сына Василия поделилась на своей страничке в Instagram Наталья Сенчукова. В кадре предстали вокалистка, ее муж Виктор Рыбин, сын Василий и его невеста Дарья.

«У нас сегодня в семье событие. Праздник», – говорит в кадре Виктор Рыбин.

«У нас с Дашей новоселье», – подхватывает сын музыканта Василий.

«И по этому поводу Дашутка забалабасила нам «Наполеон», — продолжил Виктор Рыбин.

Наталья Сенчуков призналась, что еле держит десерт весом в три килограмма. А Виктор Рыбин дал понять, что экскурсии по дому для поклонников не будет.

«Мы, как настоящие родители, не назойливые. Мы не проникаем в их жилище. Они нас не пускают!» — сказал музыкант.

Правда, Сенчукова тут же добавила, что по случаю новоселья ее с мужем дети в дом все же пустили.

Подписчики певицы тут же принялись поздравлять звездное семейство с прекрасным событием.

«Поздравляю вашу прекрасную семью! Любви и здоровья на долгие годы», «А невеста на вас похожа», «Замечательная семья, хлебосольная и веселая. С новосельем вас, всех вам благ», «Ну, какие вы классные, простые, всегда с улыбкой. Молодцы. Счастья вам, дорогие. Мы вас любим», — высказываются в Сети.

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