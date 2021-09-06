Едва прикрыв свой «орех»: новая девушка Тимати запечатлелась с ним в ультракоротком платье

Тимати закрепил за собой звание завидного холостяка. Он встречался с моделью Аленой Шишковой, но они расстались, когда девушка родила дочку Алису. Также около пяти лет артист прожил с Анастасией Решетовой. Поклонники были уверены, что влюбленные поженятся, но снова после родов победительница конкурсов красоты оказалась одна и теперь растит сына Ратмира. Рэпер хоть и участвует в воспитании детей, продолжает искать себе спутницу жизни.

Еще недавно поклонники следили за тем, как он искал себе невесту на шоу «Холостяк», но с победительницей Катей Сафаровой у него отношения так и не сложились. Однако осенью Тимати уехал отдыхать на Миконос. Как оказалось, там он проводит время в компании длинноногой украинской модели Саши Дони. Артист опубликовал несколько фото с ней, но скрывал ее лицо. Теперь и сама блондинка выложила фото с рэпером.

Уже по-традиции, лицо спутника она не показала, как и свое, но при этом на других фото, где они позируют по отдельности, можно увидеть ту же одежду. Саша предстала в ультракоротком белом платье, едва прикрывшим ее бедра. А Тимати был в льняной рубашке с вышивкой и легких брюках.

Пользователи Сети оценили фигуру новой избранницы звезды. «Ноги длинные потому что Тимати фотографирует», «Хорошая девушка», «Едва прикрыла орех, стиль девушек Тимати не меняется», «Она лучшая», «Красивые бедра, вообще ноги идеальные», «Кукла Барби», «Хороший вкус у Тимана», «Пусть все сложиться», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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