«Корреспонденты засняли»: Рудова и Решетова с годовалым сыном улетели на частном самолете

Анастасия Решетова в прошлом году стала свободной девушкой. После пяти лет отношений она рассталась с Тимати. Примечательно, что их союз дал трещину, когда у пары родился сын Ратмир. С тех пор девушке приходится учиться отпускать наследника на встречи с папой. Первое время она заверяла, что с этим у нее нет проблем. Однако позже модель не могла решить, позволить мальчику побыть летом с папой или самой увезти малыша на море.

Однако Решетова приняла решение. Она все же сама отправилась в поездку с ребенком. При этом компанию ей составила Наталья Рудова. Актриса тоже тщательно скрывает личную жизнь. Она уже много лет дружит с экс-избранницей рэпера. Зимой они вместе ездили в Дубай. На этот раз место отдыха девушки оставили в секрете. Однако актриса высмеяла журналистов, которые часто приписывают ей новые романы.

Девушки за ручку поднялись на борт частного самолета. При этом Анастасия была в облегающем черном платье, а Наталья — в велосипедках и топе с рубашкой оверсайз. Они обнялись перед поездкой. На борту оказался и маленький Ратмир.

«Наши корреспонденты засняли Наталью Рудову в пикантной ситуации, она обнимала и ходила за руку с ее подругой Анастасией Решетовой! Всем известно, что девушки не в первый раз отдыхают вместе. Настя, задумайся, Наталья явно в тебя влюблена и клеится к тебе» — написала Рудова в шутку.

Поклонники восхитились их дружбой. Многие поддержали юмор девушек. «Это нечто, молодец», «Выбор Анастасии очень хороший, есть вкус, бесспорно!», «Красотки», «Вот это дружба», «Хорошего отдыха», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: