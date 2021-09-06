«Такое ему нравится»: новая девушка Тимати в полупрозрачном боди закинула ногу за голову

Тимати уже давно стал не только артистом, но и продюсером, а также бизнесменом. В прошлом году он снова стал холостяком, но показал, что не хочет быть один, когда отправился на проект канала ТНТ «Холостяк». Однако с победительницей шоу Катей Сафаровой он так и не начал серьезных отношений. Она вернулась в Испанию, где уже давно живет. А вот этой осенью рэпер отправился на Миконос, где компанию ему скрасила длинноногая блондинка.

Ранее Тимати сам поделился кадром, на котором запечатлен с новой избранницей. Журналисты выяснили, что это украинская модель Саша Дони. Вскоре девушка стала подогревать слухи, публикуя кадры, на которых позирует в одинаковых локациях с рэпером, то демонстрируя его вещи. А теперь модель раззадорила подписчиков, среди которых теперь много фанатов Тимати. Она показала шпагат, облачившись в черное полупрозрачное боди, задрав ногу за голову.

Примечательно, что Саша обладает пышным бюстом и изящными лодыжками. Она без стеснения носит короткие платья, хвастаясь фигурой.

Пользователи Сети были покорены. Многие стали обсуждать растяжку блондинки. «Такое ему нравится», «Выбор Тимати очевиден, мне кажется, это лучшая девушка из всех, что были», «На 10 см вышел чем он, на каблуках все 25 будет», «Вот это размах», «Какие ножки, просто космическая девушка», «Тимати вкусам не изменяет», — прокомментировали пост подписчики модели.

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