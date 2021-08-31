«Ему нужна была девочка повзрослее»: Алекса назвала настоящую причину расставания с Тимати

Певица отметила, что с рэпером они были очень разные.

Многие помнят, как в шоу «Фабрика звезд – 4» юная на тот момент певица Алекса крутила роман с рэпером Тимати. Поклонники были уверены, что отношения звезд могут закончиться свадьбой, однако после проекта молодые люди расстались. Спустя 17 лет Алекса рассказала, что же на самом деле произошло у нее с Юнусовым.

«Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась. Тиму нужна была девочка повзрослее», — сказала Алекса.

При этом Алекса отметила, что расставание пережила непросто. По словам ее мамы, девушка два года после проекта как будто «провела в темнице».

«Я спала и спала. Переживала, наверное. Но финального разговора у нас так и не было, я не любила все это», — подытожила девушка.

Напомним, на момент участия в «Фабрике звезд – 4» Алексе было всего 15, Тимати — 21. Поговаривают, что отношения ребят не сложились из-за того, что родители певицы были категорически против такого зятя. Кто-то и вовсе утверждает, что звездная связь была всего лишь пиаром.

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