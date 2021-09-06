«Рукой прикрыла срам?»: Ольга Бузова в силуэтном платье с пикантным разрезом предстала на публике

Телеведущая появилась на встрече с журналистами в женственном образе, но не учла, что ей нужно будет садиться в кресло.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она уже несколько лет развивается не только как телеведущая, но и как певица. В этом году в жизни блондинки произошло много перемен. Она покинула «Дом-2», а также стала выступать на сцене МХАТа. Минувшим летом артистка постоянно ездила в другие страны. Ей удалось отсняться в шоу «Звезды в Африке, а также в «Х-Фактор» в Беларуси.

Примечательно, что Ольга привыкла всегда выглядеть безупречно. Но за последние месяцы она поправилась, поэтому порой случаются конфузы с ее нарядами. Так, 6 сентября телеведущая отправилась на встречу с журналистами. Она отметилась в отеле в силуэтном черном платье с внушительным разрезом от бедра. Наряд дополнили бархатные тапочки черного цвета. Бузова также сделала кудри и макияж.

Звезда с радостью пообщалась с представителями прессы. При этом ей пришлось сесть в кресло. Сначала она придерживала ткань платья, пряча разрез. Потом ей пришлось скрестить ноги, но при этом конфуза избежать не удалось. Ольга не скрыла свои прелести.

Поклонники в свою очередь посчитали, что наряд идет телеведущей. Многие отметили, что она похорошела. «Вы просто красивая безусловно», «Красивый наряд, но тапочки все портят», «Зачем прикрылась рукой, все уже все видели», «Слишком откровенно», «Рукой прикрыла срам?», «Оля, фигура теперь топовая, но надо быть скромнее», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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