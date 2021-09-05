«Вид сочный»: пополневшая Бузова в черном платье в пол сразила фанатов откровенным декольте

Ольга Бузова привыкла много работать. С 18 лет она участвовала в реалити-шоу, а потом стала телеведущей, актрисой и певицей. Не везет блондинке лишь в любви. В этом году она рассталась с Давой. Однако Ольга решила не унывать, а сосредоточить внимание на карьере. Она покинула «Дом-2» и стала сниматься в новых проектах. Если раньше ее критиковали за худобу, то теперь звезда поправилась.

Так как наступила осень, Ольга носит куртки и джинсы. Порой ей удается скрывать изъяны фигуры. Но большую часть времени телеведущая проводит на съемках. Каждый раз она примеряет новые образы. 5 сентября артистка облачилась в черное платье в пол с изящным декольте. Наряд дополнили туфли-лодочки. Ей сделали высокий пучок и макияж с акцентом на глаза. Бузова устроила дефиле на улице, элегантно сев в автомобиль.

«Обычный день, как вам образ?» — спросила звезда.

Поклонники обратили внимание на ее преобразившуюся фигуру. Многие заверили, что она похорошела. «Отличный женственный образ! Из девушки в женщину превращается», «Образ сногсшибательный», «Ольга, вы походу поправились, но вам так к лицу», «Оля, это так красиво», «Вот это поправилась», «Самая обаятельная и привлекательная!», «Вид сочный», «Ох и орех», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: