«Буду ходить в коротких юбках»: Бузова устроила танцы в ресторане, засветив «сочные» части тела

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она проявила себя в самых разных сферах. Этим летом телеведущая ездила в Африку, где снималась в новом проекте с Михаилом Галустяном, а также успела провести три недели в Минске, где каждый день на съемках «Х-Фактор» представала в разных нарядах, часто облачаясь в короткие платья. К слову артистка поправилась, о чем сказала еще в середине лета.

Однако Ольга не комплексует из-за веса. Она продолжает носить пикантные наряды. Накануне телеведущая прогулялась в струящейся юбке. А вот 3 сентября она целый день была на кастинге, отбирая танцоров для своего большого концерта, а вечером направилась в ресторан со своим директором. Бузова оделась в стиле Барби, представ в мини-юбке на пуговицах и футболке Balmain. Белые кроссовки и высокий хвост дополняли ее лук.

«Я сопротивлялась осени, но хочу сказать, что как хорошо что я взяла собой куртку. Но я все равно до последнего буду ходить в коротких юбках. Еще будут танцы, репетиции, еще завтра концерт. В общем, как похудею!» — заявила звезда. «Ужин, который я заслужила! Устрички — это белок! Все! Я на диете», — вскоре сказала Оля, увидев блюда на столе.

После плотного ужина телеведущая устроила танцы. Однако она покинула главный зал, чтобы не смутить других посетителей. Блондинка показала все свои сочные части тела. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Оля, отрывайся», «Кто-то навеселе», «Такие бедра, не худей!», «Ужин виден на бедрах», «Красотка», «Юбки тебе идут», — прокомментировали кадры подписчики.

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