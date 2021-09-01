«Какое бесстыдство»: обнаженная Каменских едва прикрыла выдающиеся прелести, ныряя в бассейн

Настя Каменских всегда привлекала внимание мужчин, так как обладает не только чарующим голосом, но и выдающейся фигурой. Певица смогла похудеть к свадьбе, но сохранила изюминку, так как не стремится к модельным параметрам. Более того, артистка часто носит роскошные платья с разрезами и пикантные боди, которые подчеркивают ее достоинства. А на отдыхе она без стеснения позирует в бикини.

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Этим летом Настя отдохнула в Хорватии. Она то хвасталась декольте, то носила мини-шорты. А вот теперь певица вернулась к гастролям, но порой ей удается провести время дома в Киеве. 1 сентября она не только отметилась в наряде школьницы, но и предстала полностью обнаженной. После тренировки Каменских решила охладиться в бассейне. В этот момент ее заснял муж Потап. Она едва успела прикрыть формы полотенцем, но потом нырнула в воду.

«Очень роскошно нырнуть в бассейн, но он очень холодный. Но я сейчас попробую. Честно говоря, это классно закаляет», — отметила звезда.

Поклонники были сражены естественной красотой Каменских, так как она была без макияжа. Многие также остались под впечатлением от ее фигуры. «Какая красивая девочка», «Малышка», «Ой, какая классная», «Даже так видно, что вы в соку», «Без полотенца лучше», «Какое бесстыдство», «Ну прям нимфа», «Такую крошку не упустить бы в воде», «Русалка фигуристая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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