«Что ты творишь!»: Настя Каменских раззадорила фанатов, опубликовав эротичное фото из ванны

Настя Каменских уже почти 20 лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря дуэту с Потапом. Кудрявая брюнетка с пышными формами с первого взгляда очаровывала публику. Однако поклонники подозревали, что ее связывают романтические отношения с коллегой. В итоге два года назад влюбленные сыграли свадьбу. Артистка ради этого даже похудела, но сохранила свою изюминку, так как не стремится к модельным параметрам.

Этим летом Настя успела отдохнуть в Хорватии. Она несколько недель загорала и купалась. Теперь артистка вернулась домой после гастролей. Она решила раззадорить фанатов, поделившись эротическим кадром. Певица засняла себя в пенной ванне полностью обнаженной. Благодаря пене Каменских прикрыла пикантные части тела. При этом она засветила бедра и показала лицо без макияжа.

«Время расслабиться», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит певица. Многие одарили комплиментами жену Потапа, но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Настенька с легким паром», «Настя ты просто секс», «Пена в пикантных местах», «Какой срам», «Никакой скромности не осталось», «Это контент для взрослых», «Что ты творишь!», «Красота в чистом виде», — прокомментировали пост подписчики.

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