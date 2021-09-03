Акцент на декольте: Каменских обтянула упругую грудь белым кроп-топом на завязках

Многие знаменитости у себя в микроблогах спешат подвести черту под закончившимся так быстро летом. Кто-то открыто грустит и недоумевает, как же так оно снова пролетело, а кто-то радуется новому сезону и признается осени в любви.

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Украинская поп-дива Настя Каменских грустить не стала. Она больше любит осень и призналась, что новый год у нее начинается с 1 сентября, а значит, начинается интересное время с новыми событиями и начинаниями. В знак окончания лета красотка запостила свое отпускное фото, на котором позирует в белом комплекте, состоящем из топа и шортиков.

Каменских обтянула упругую грудь топом на завязках, привлекая внимание к зоне декольте и обнажившемуся животику. Подписчики оценили: «Красавица Анастейша», «Красивая», «Классное фото», «Шикарная!», «Красуня», «Господи! Какие ножки!», «Секс!».

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