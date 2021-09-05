«Носики ежиков вздыбились»: Собчак в намокшем лифе-бандо засветила округлый бюст

Ксения Собчак не раз признавалась, что не считает себя красавицей. По словам телеведущей, ей не только посторонние люди постоянно указывали на изъяны, но и она сама понимает, что не выглядит как Анджелина Джоли. При этом блондинка научилась подчеркивать достоинства с помощью нарядов. А поклонники заметили, что после свадьбы с Константином Богомоловым она похорошела.

Этим летом Ксения не раз ездила отдыхать. Сентябрь она встретила на корабле, наслаждаясь теплой погодой. Телеведущая провела неделю на роскошном морском судне, где есть даже кинотеатр. Если ранее она позировала в леопардовом купальнике с льняной туникой, то теперь поделилась более пикантным фото. Собчак сделала селфи, запечатлев себя в мокром лифе-бандо. Она едва скрыла прелести фигуры, позируя на пляже.

«Все, халява закончилась. Теперь ближайший 8 месяцев лето — только за деньги», — написала звезда.

Поклонники были сражены снимком. Многие заметили, что купальник не скрыл ее бюст. «Носики ежиков вздыбились», «Как вам не стыдно?», «Ксюша, ты огонь», «Муж уже оценил снимок?», «Ой, грудь во всей красе», «Как вы постройнели», «Ксения, вы прекрасны», «Вся в каплях воды», «Бюст напрягся, холодно похоже», «Какая вы, это прям ух», — прокомментировали пост подписчики.

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