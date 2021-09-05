«Смотрится звездой»: Собчак в стильном бикини показала, как отдыхает с сыном на роскошной яхте

Телеведущая целую неделю провела на корабле, где есть кинотеатр, личная комната и все для отдыха. Она решила провести экскурсию в купальнике.

Ксения Собчак не скрывает, что любит путешествовать. Она побывала в самых разных странах. В этом году телеведущая успела посетить Мексику, Италию и Францию. Также она ездила в Черногорию, где вела свадьбу друзей, и Париж. С наступлением осени блондинка решила продлить себе лето и на неделю покинула родину. Она провела время на роскошной яхте, оборудованной даже кинотеатром.

В соцсети Ксения поделилась кадрами с отдыха. Она похвасталась каютами и роскошным убранством самого морского судна. При этом телеведущая дефилировала в леопардовом мини-бикини. Лиф без пуш-ап с сшитыми треугольниками идеально подчеркивает маленький бюст. Поверх она надела льняную тунику песочного цвета. Собчак показала и своего сына Платона, который, который наслаждался отдыхом с мамой.

«Сынок, а через год в это время ты будешь не на лодке отдыхать, а в школу шлепать», — отметила звезда.

«Легкое дефиле!» — потом объявила Ксения.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Смотрится звездой», «Какой наряд, очень круто смотрится», «Очень красивая», «Роскошно, конечно», «Красиво жить не запретишь», «Это какой по счету отпуск?», «А где муж?», «Купальник шикарный, вы в нем кошечка», «Такая стройная, красотища», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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