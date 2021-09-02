«Мой борщ поперек горла встал?»: Бузова достойно ответила на «выпад» Собчак в ее адрес

Телеведущая узнала, что Ксения Собчак на нее затаила обиду, так как итальянские рокеры Maneskin дали интервью экс-звезде «Дома-2», а к ней не пришли. Также Ольгу Бузову задело, что коллега посмеялась над ее вопросами для музыкантов.

Ольга Бузова привыкла всегда оказываться в центре внимания. Она не пропускает светских раутов, премий и громких премьер. Телеведущая любит удивлять публику, поэтому придумывает разные способы, как это сделать от нарядов до встречи с иностранными знаменитостями. Несколько лет назад она пригласила для съемок в клипе «самого красивого преступника», модель Джереми Микса.

А на днях в Россию приехали победители «Евровидения» итальянские рокеры Maneskin. После конкурса они стали популярны в разных странах мира. Бузовой удалось не просто с ними встретиться, а взять интервью, включить им свои треки и накормить борщом. Однако произошедшее возмутило Ксению Собчак. Оказалось, что она тоже договаривалась с менеджером музыкантов об интервью, но они все отметили в последний момент.

Телеведущая отметила, что вопросы, которые задавали группе Maneskin, неострые и неинтересные. Она посмеялась над тем, что Ольга еще и накормила рокеров. Артистка не могла промолчать на выпад коллеги и разъяснила, почему задавала вопросы не на важные и животрепещущие темы.

«Из-за этого всего и разразился скандал с некоторыми нашими интервьюерами…

И почему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Для меня странно такое поведение, но я на всякий случай сразу извиняюсь. Хотя моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент — нет! Но обе девушки сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки? Простите, я бы с радостью посмотрела, как бы вы это сделали, но вам было отказано в общении с Maneskin. Поэтому предлагаю просто посмотреть, как сделала это — я!» — написала она.

Бузова также обратилась к Собчак и подчеркнула, что большинство тем, которые бы задала она, были в стоп листе, поэтому и общались они на легкие темы.

«Мне это не интересно или я дура, которая не может сформулировать вопросы на эту тему, а просто потому, что это все темы в стоп листе. Можно было говорить только про музыку и их новый альбом. Знаешь, есть такая поговорка „When in Rome, da as Romans do“?. И я, как профессионал, чтобы не нарушать наши договоренности, следовала инструкциям! Все вопросы, и все мои действия с ребятами были согласованы с менеджментом. От борща до танцев под мою песню „Танцуй под Бузову“», — добавила звезда.

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