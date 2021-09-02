«И снова ест! Оля!»: поправившаяся Бузова в платье-бюстье сверкнула налившимся бюстом за ужином

Телеведущая отправилась в ресторан, где встретилась с Марией Погребняк. Подруги побаловали себя деликатесами.

Ольга Бузова в этом году не перестает удивлять поклонников. Она не раз оказывалась на светских раутах и премия. После расставания с Давой артистка стала еще тщательнее выбирать образы, порой отдавая предпочтение более пикантные нарядами. А летом она то и дело носила мини-юбке и дерзкие платья с разрезами даже на съемках. С собой в Минске, где отсняли шоу «Х Фактор», она брала несколько чемоданов.

Примечательно, что еще после отпуска в Италии Ольга призналась, что поправилась. Потом она стала себя баловать драниками и эклерами, поэтому ее фигура преобразилась. Поклонники отмечают, что телеведущая похорошела. 1 сентября у нее был насыщенный день. Бузова встретила победителей «Евровидения» — итальянскую группу Maneskin. Ей удалось пообщаться с Дамиано Давидом и другими музыкантами.

Не удивительно, что итальянцы были очарованы российской звездой. Она предстала в черном платье-бюстье, подчеркнувшим каждый изгиб ее тела. Глубокое декольте позволило Бузовой блеснуть ложбинкой. На плечи она накинула жакет с мерцающими погонами. На улице потом артистка устроила дефиле. Она не скрыла выпирающий живот и массивные бедра. Вечером артистка отправилась в ресторан, где встретилась с Марией Погребняк.

«Ну что за красотка! По-традиции! Мы по очереди ( обменялись букетами). Мы красотки», — радовалась встрече Ольга.

Подружки стали баловать себя изысканными блюдами. Телеведущая заказала устрицы, а потом целую рыбную тарелку, где было: карпаччо, лосось, гребешок, тунец. «А это артишоки? Обожаю! Все, я на диете, на рыбной», — пошутила звезда.

Поклонники отметили, что Бузова выглядит элегантно. Многие признались, что она вызывает у них восторг. «Оля, какая классная», «Похорошела», «И снова ест! Оля!», «Такие ноги! Ух», «И бюст, и живот! Все выпирает», «Правильно, балуй себя», «Классно выглядишь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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