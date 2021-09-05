Городской стиль: Бондарчук в кожаном плаще и свитере дымчатого цвета вышла на прогулку с собакой

Светлана Бондарчук долгое время жила в браке с Федором Бондарчуком. Однако режиссер ее оставил ради Паулины Андреевой. Они поженились, а в этом году новая возлюбленная Федора подарила ему сына Ивана. Стоит отметить, что экс-супруга артиста тоже нашла новую любовь и не побоялась надеть белое платье невесты на свадьбу. 52-летняя экс-модель может похвастаться моложавым видом.

Каждый сезон Светлана пополняет гардероб новыми нарядами. Она не скрывает, что часто участвует в фотосессиях и посещает светские рауты. При этом светская львица привыкла выглядеть элегантно. Накануне она выбрала себе новое пальто, а теперь отправилась на прогулку с собакой в кожаном плаще, который сочетала с брюками и свитером дымчатого цвета. Наряд дополнили лоферы на толстой подошве.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бондарчук. Многие заметили, что гуляет она по Патриаршим прудам, где у нее есть квартира. «Как же приятно наблюдать за настоящей москвичкой», «Легкая, восхитительно естественная, изысканная», «Светлана — шикарная!», «Очень классная и стильная, как всегда», «Просто обожаю, такая вы классная», — прокомментировали пост подписчики.

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